La Confessione: Mara Maionchi nella nuova stagione stasera su Nove

Torna Peter Gomez con le interviste di La Confessione: ospite stasera sul Nove l'amatissima Mara Maionchi. Dopo la pausa delle feste, continuano le interviste "scomode" a personaggi di spicco del mondo della politica, del giornalismo, della cronaca, dello spettacolo, dell'imprenditoria.

Il primo ospite di questo nuovo ciclo è la produttrice discografica e personaggio tv Mara Maionchi che racconterà, a partire dalle 22:45 sul Nove, i suoi inizi, dai lavori più umili ai ruoli rivestiti per le più importanti etichette dell'epoca, nonché tutti i talenti scoperti come Mango, Gianna Nannini, Tiziano Ferro e molti altri cantanti di successo. Una vita ricchissima di aneddoti e "piena di fortuna", ma anche segnata dal cancro al seno e recentemente dal Covid.

La Confessione (1 ep. x60' + 5 x30') è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.