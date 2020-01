La Confessione: Eva Robin's parla di Berlusconi stasera su Nove

L'ultimo appuntamento di stagione con La Confessione arriva stasera su Nove: Peter Gomez conclude con due ospiti, il giornalista e scrittore Paolo Brosio e l'attrice ex icona della trasgressione Eva Robin's, che dirà la sua su Silvio Berlusconi. Appuntamento a partire dalle ore 22:45.

Ed è proprio l'artista bolognese a rivelare al conduttore, durante la lunga intervista: "Mi dispiace che Berlusconi abbia avuto a che fare con delle dilettanti, come tutte quelle di cui si è circondato e che lo hanno sputtanato". Eva Robin's ammette di non conoscere direttamente 'Berlusca' ma di considerarlo 'troppo simpatico'. La conoscenza da parte della Robin's è indiretta: "Ho delle amiche transessuali che sono state in villa da lui e che mi hanno detto che è veramente un uomo d'altri tempi, molto galante, come non ne esistono più". Tuttavia l'attrice si dispiace che il Cavaliere "abbia avuto a che fare con delle dilettanti, come tutte quelle di cui si è circondato e che lo hanno sputtanato".

Il direttore de ilfattoquotidiano.it obietta: "Le sue amiche sicuramente sono molto riservate, però qualcosa le avranno raccontato del bunga bunga: ormai tutti sanno tutto". "Mi hanno detto solo che in ogni bagno c'era un fondotinta... e non era per le ragazze" - spiega l'ex icona della trasgressione - "Ha fatto tanto bene a queste ragazze, irriconoscenti per altro". La Confessione è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com - o scarica l'app su App Store o Google Play). NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.