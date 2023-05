La Confessione di Peter Gomez su Nove: ospiti, interviste ed anticipazioni della prima puntata

Stasera 26 maggio, alle 22:45, sul Nove, torna La Confessione, il programma in cui Peter Gomez intervista i protagonisti di politica. Ecco gli ospiti che inaugureranno questa nuova stagione del programma.

La prima partecipante di questo nuovo ciclo di interviste è la cantante Arisa, che da poco ha concluso la sua avventura come insegnate di canto nella ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il 5 maggio, l'artista ha pubblicato il suo ultimo singolo dal titolo Non vado via.

Dopo Arisa, l'ex ministro dei Trasporti del Movimento 5 stelle Danilo Toninelli, si aprirà alle domande del direttore de ilfattoquotidiano.it.

Gli ospiti racconteranno eventi più o meno noti della loro vita pubblica, senza tralasciare aspetti più legati alla sfera privata.

La Confessione, che ci terrà compagnia per 11 settimane, è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sulla piattaforma streaming discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e tivùsat Canale 9.