La Confessione: Bruno Vespa e l'intervista al figlio di Totò Riina stasera su Nove!

Nuova puntata de La Confessione a partire dalle 22:45 stasera su Nove: ospiti d'eccezione Bruno Vespa, che racconterà la difficile intervista al figlio di Totò Riina, e la conduttrice tv Paola Barale.

"Rivendico in maniera totale la mia intervista al figlio di Riina, ma fu un errore fargli firmare la liberatoria dopo la registrazione della puntata". L'ex direttore del Tg 1 di fronte al direttore deilfattoquotidiano.it torna con la memoria al 7 aprile 2016 quando nello studio di Porta a Portacondusse un faccia a faccia con Giuseppe Salvatore Riina, figlio del capo dei capi di Cosa nostra, in occasione dell'uscita del suo libro 'Riina, family life'. Un'intervista che suscitò moltissime polemiche, ma che Vespa, a distanza di tre anni, rivendica "totalmente dal punto di vista professionale" perché "solo da quell'intervista ho capito, e spero che lo abbia capito anche il pubblico, l'impunità di cui ha goduto Riina da latitante. E' stato nella clinica dove partoriva la moglie liberamente, non con la barba e i baffi, così, come sarei entrato io e nessuno diceva niente - racconta il giornalista - E' stato in spiaggia con la famiglia e nessuno diceva niente. Io questo non lo sapevo e debbo a quell'intervista il fatto di averlo saputo".

Anche Gomez premette: "L'avrei intervistato anche io. Noi siamo qui a fare i giornalisti per intervistare i cattivi anche, non solo i buoni". Tuttavia, ricorda, oltre alle polemiche dovute ai familiari delle vittime di mafia come Maria Falcone e Salvatore Borsellino, "accadde anche un'altra cosa: la presidente della Commissione antimafia Rosy Bindi polemizzò sul fatto che la liberatoria venne firmata non prima dell'intervista, ma dopo. 'Le liberatorie si danno sempre prima perché altrimenti si lascia il pallino in mano a chi la deve firmare dopo', disse all'epoca la Bindi. Se lei gli avesse fatto domande troppo cattive - spiega Gomez - Riina jr. avrebbe potuto dire: 'Io non le do il permesso'". Vespa ammette: "E infatti fu un errore. Fu un errore".

A seguire, l'ex valletta di Mike Buongiorno Paola Barale racconterà dettagli della sua carriera, dagli inizi come sosia di Madonna a La ruota della Fortuna, alternando ricordi tra vita pubblica e privata.