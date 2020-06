La città delle donne: stasera su Rai Movie il film di Federico Fellini

Federico Fellini e Marcello Mastroianni tornano stasera su Rai Movie, alle 21:20, con La città delle donne, quarto appuntamento con il ciclo "Federico Fellini, realista visionario" dedicato dal canale tematico RAI al grande regista.

Nel 1980 Marcello Mastroianni interpreta Snàporaz, un uomo che si invaghisce di una donna e decide di seguirla, ma finisce in un congresso di femministe agguerrite, nel castello di un santone dell'erotismo, in un tribunale dove le donne lo condannano e infine in un'arena in cui rischia il linciaggio. Un film sull'universo femminile, passione e ossessione del regista. Il cast tecnico è composto dai grandi nomi del Cinema: la fotografia è di Giuseppe Rotunno, le scenografie di Dante Ferretti, i costumi di Gabriella Pescucci, il montaggio di Ruggero Mastroianni, la sceneggiatura è stata scritta in collaborazione con Bernardino Zapponi e Brunello Rondi. Il manifesto pubblicitario è stato disegnato da Andrea Pazienza.

Vincitore di 4 Nastri d'argento (tra cui quello al miglior regista per Federico Fellini), La città delle donne ha suscitato pesanti critiche soprattutto da parte di molti movimenti femministi. E non solo una volta arrivato in sala!

Per le sequenze del congresso femminista, il regista chiamò in soccorso la scrittrice Ippolita Avalli, che portò sul set parecchie femministe impegnate nell'occupazione della "Casa della Donna" a Roma. Fellini si ritrovò praticamente assediato dalle proteste delle militanti che fecero scoppiare il caos direttamente sul set.