La città dei vivi: il trailer del film sul caso Varani a Venezia 83

Arrivano le prime immagini de La città dei vivi, l'atteso film diretto da Edoardo Gabbriellini che debutterà in concorso nella sezione Orizzonti dell'83ª Mostra del Cinema di Venezia.

Il cast vede come protagonista il giovane Emanuele Maria Di Stefano, affiancato da Valerio Mastandrea, Gaia Merlonghi, Simona Senzacqua e Roberta Mattei. Il progetto cinematografico prende liberamente spunto dal celebre romanzo di Nicola Lagioia (vincitore del Premio Strega ed edito da Einaudi) per raccontare il brutale omicidio di Luca Varani, avvenuto a Roma nel marzo del 2016.

La città dei vivi: lo spunto di Lagioia e la trama del film

A giudicare dal trailer, il film non si limita a una semplice cronaca del delitto, ricalcando in qualche modo le parole di Lagioia. L'evento brutale è allora una lente d'ingrandimento per esplorare le profonde inquietudini ed emotività della società contemporanea, ben oltre la superficie.

Al centro, la storia di Luca, un ragazzo di 23 anni circondato dall'affetto della sua famiglia adottiva e della sua fidanzata. Luca cerca il proprio posto nel mondo dividendosi tra il centro e le periferie romane, restando però incastrato in una doppia vita finendo vittima di una violenza malefica e insensata.

Il poster de La città dei vivi

L'uscita

Distribuito da Eagle Pictures, il film arriverà nelle sale italiane il 1° ottobre. L'uscita sarà inoltre supportata da un tour di proiezioni e dibattiti dedicati agli studenti medi e universitari. La pellicola è una coproduzione internazionale che coinvolge Eagle Pictures, Cinemaundici e Lungta Film, in collaborazione con HBO MAX (con la produzione curata da Roberto Proia, Olivia Musini, Maurizio Piazza e Andrea Calbucci).