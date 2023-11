La Caserma 2, stasera su Rai 2 terza puntata del docu-reality: Nuova eliminazione per una delle reclute

Su Rai 2, questa sera, 26 novembre alle 21:00, va in onda la terza puntata de La caserma 2. Nel nuovo appuntamento alcuni ospiti racconteranno il mondo militare visto da vicino, sarà una delle nuove esperienze, per conoscere la storia italiana, che le reclute vivono nel nuovo appuntamento.

La Caserma terza puntata

A La caserma, continuano gli addestramenti e questa volta i ragazzi dovranno vedersela con lezioni pratiche su come attraversare un corso d'acqua in sicurezza: nella squadra dei Puma c'è chi rivendica ruoli di maggiore responsabilità e questo crea discussioni.

Dietro l'angolo si nasconde il momento più temuto: gli istruttori assegnano i bollini rossi della danger zone. Un gruppo di reclute è attenzionato e rischia l'eliminazione.

Termina così la settimana di addestramento che vede però una nuova esclusione, una recluta è pronta a lasciare la caserma tra lo sgomento generale.

Nonostante l'eliminazione di un loro compagno, per le reclute non c'è spazio per la disperazione poiché l'istruttore capo Daretti dà avvio senza indugi alla terza settimana con un impegnativo percorso di addestramento bellico. Alcuni reclute deludono le aspettative e si diffonde immediatamente il timore di essere etichettati con il temuto bollino.

Per i Puma e i Falchi si prospettano nuove sfide: la prima e significativa prova lungo le rive del fiume. La squadra sconfitta subisce conseguenze gravi, alimentando crescente preoccupazione tra i partecipanti. Tuttavia, questo è solo l'inizio.

Nella terza puntata, inoltre le reclute, per conoscere la storia italiana, vivranno da vicino il mondo militare attraverso il racconto di alcuni ospiti.

I protagonisti del docu-reality

Al docu-reality La Caserma presenta una seconda stagione con 24 partecipanti, di cui 14 ragazzi e 10 ragazze, provenienti da diverse sfere della vita quotidiana.

I Nomi dei concorrenti

Sara Agri - Viterbo

Sabrina Armilato - Genova

Sofia Barbieri - Genova

Giorgia Cavalluzzo - Formia

Giada Campone - Firenze

Felice Cormio - Cerignola

Andrea Del Frate - Montecarlo (vicino Lucca)

Luca Di Stadio - Roma

Emanuele Ermini - Ariccia

Mariagrazia Fedele - Massafra (Taranto) - ma vive a Milano

Giovanni Fiorito - Salerno - ma vive a Milano

Oscar Frau - Cagliari

Enrico Garufi - Taormina

Andrea Gramiccia - Roma

Greta Lazzaroni - Rovetta

Edoardo Mattei - (informazione mancante)

Assen Pessina - Legnano (nato in Bulgaria, adottato)

Leyla Lulù Romano - Provincia di Enna

Enrico Schenoni - (informazione mancante)

Lorenzo Toninelli - (informazione mancante)

Gabriele Verde - Civitavecchia (nato a Berlino, genitori pugliesi)

Stefano Vulcano - Provincia di Cuneo

Giorgia Yin - Treviso

Gli Istruttori

Renato Daretti: Capo istruttore, responsabile dell'addestramento

Giovanni Rizzo: Capo istruttore, affianca Daretti

Germano Capriotti: Istruttore

Debora Colucci, Silvio Davì e Leonardo Micera: Aiuto Istruttori

Dove vedere La Caserma 2 e quante puntate sono

La Caserma 2 va in onda ogni domenica alle 21:00 su Rai 2, inoltre è possibile vedere il docu-reality anche in live streaming su RaiPlay, e sull'app tramite smart tv, tablet e smartphone. Il programma ci terrà compagnia per sei settimane, dal 12 novembre al 17 dicembre.