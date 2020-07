La casa stregata: il film con Renato Pozzetto stasera su Rete 4

La casa stregata: Renato Pozzetto con il cane Gaetano nel film

Renato Pozzetto protagonista stasera su Rete 4, alle 21:27, con La casa stregata, commedia del 1982 diretta da Bruno Corbucci, in cui l'attore milanese si troverà alle prese con uno strano sortilegio insieme alla co-protagonista Gloria Guida.

Mille anni fa due amanti sfortunati, sorpresi in flagrante dalla madre di lei furono trasformati in statue di sale. L'incantesimo si sarebbe sciolto solo se, allo scadere del millesimo anno, in una notte di luna piena, due innamorati identici a loro avessero consumato la prima notte di nozze in quel preciso luogo.

Destinati all'ardua missione a quanto pare sono Giorgio Allegri (Renato Pozzetto), un bancario milanese, e la sua dolce fidanzata Candida (Gloria Guida). Appena arrivati a Roma, trovare casa per i due innamorati, accompagnati dalla madre di lei e da un grosso alano, sembra essere un'impresa impossibile e quando si vedono offrire la villa, che non sanno stregata, a un prezzo ridicolo non ci pensano sopra due volte...