La casa stregata: il film stasera su Italia 2

La casa stregata è in onda stasera su Italia2 alle 21:15: il film uscito nel 1982 ha come protagonisti Renato Pozzetto e Gloria Guida.

La casa stregata prede il via mille anni fa quando Giorgiovat e Candizza, due amanti sfortunati, sorpresi in flagrante dalla madre di lei, furono trasformati in statue di sale. Un incantesimo che potrà essere sciolto solo se allo scadere del millesimo anno, in una notte di luna piena, due innamorati identici a loro avessero consumato la prima notte di nozze in quel preciso luogo. Coloro destinati a spezzare l'incantesimo sono il ragionier Giorgio Allegri, bancario milanese e la bella fidanzata Candida. Dopo essersi trasferito a Roma per motivi di lavoro, Giorgio si mette alla ricerca di un appartamento nel quale trasferirsi con la fidanzata, la suocera Anastasia ed il suo alano Gaetano. Uno strano individuo di nome Omar gli offre una villa a un prezzo d'affitto irrisorio e si tratta proprio della casa stregata dove i due amanti furono trasformati in statue.

La casa stregata: Renato Pozzetto con il cane Gaetano nel film

La casa stregata, diretto da Bruno Corbucci vede nel cast Renato Pozzetto con Gloria Guida, Lia Zoppelli, Yorgo Voyagis, Marilda Donà, Angelo Pellegrino, Rita Forzano, Leo Gavero, Angelo Nicotra e Aldo Ralli. Il doppiatore del cane Gaetano è dell'attore e doppiatore Michele Gammino, che nel corso della sua carriera ha prestato la sua voce a Harrison Ford nei suoi film più famosi, Steven Seagal, Kevin Costner, Jack Nicholson e tantissime altre star americane.

I fantasmi di Hollywood: i racconti da brivido delle star

La Cineriz, la casa di produzione fondata nel 1956 da Angelo Rizzoli e chiusa nel 1993, distribuì il film nelle sale italiane nel marzo del 1982. La pellicola incassò circa 876 milioni di lire. La casa stregata verrà trasmesso stasera su Italia 2 alle 21:15.