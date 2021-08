La Casa di Carta 5: Volume 1: le tute rosse tornano tra 7 giorni (VIDEO)

Mancano solo 7 giorni a La Casa di Carta 5: Volume 1 e, come testimonia un nuovo video, le tute rosse ormai sono in procinto di tornare! La serie ha raggiunto traguardi a dir poco eccezionali nel corso degli anni: le riprese hanno avuto luogo in più di 300 location diverse, in ben 7 Paesi: oltre che in Spagna, anche in Thailandia, Danimarca, Panama, Portogallo, Italia e Regno Unito, dove sono state girate le scene del caveau allagato della Banca di Spagna.

La casa di carta Parte 5: Volume 1, una foto di Tokyo e René

Sono stati prodotti 6000 lingotti d'oro e sono state stampate un milione di banconote da 50€ da far cadere sulle strade di Madrid. Un bottino che in 41 episodi è stato difeso da 275 armi diverse, a cui vanno aggiunte le 150 che Gandía custodisce nel suo arsenale privato presso la Banca di Spagna.

A proposito dei costumi Alex Piña, showrunner de La Casa di Carta, ha recentemente dichiarato: "Siamo alla continua ricerca di icone. Bisogna etichettarsi in qualche modo, avere la propria identità e il proprio DNA". Questa scelta è stata fatta per ridurre gli altri colori primari in tutta la serie e mettere in evidenza il colore rosso. "Questo è il motivo per cui abbiamo deciso che tutti i nostri rapinatori e ostaggi dovessero indossare un'uniforme, in modo che la tuta rossa diventasse la grande immagine chiave della serie", afferma il regista, Jesús Colmenar.

Durante tutte e cinque le stagioni sono state utilizzate più di 600 tute rosse, ma nonostante la loro uniformità, i costumi della serie sono tutt'altro che noiosi. "Progettare il guardaroba de La Casa di Carta è stata un'esperienza ricca, perché ogni personaggio è diverso dall'altro. È stata una grande sfida vestirli tutti, individualmente e poi di nuovo in gruppo, con l'iconica tuta rossa", spiega Carlos Diez, costumista della serie.

La casa di carta Parte 5: Volume 1, una foto della serie

Come riporta la sinossi ufficiale, La casa di carta 5 si aprirà con "la banda rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre cento ore. I protagonisti sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l'esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra."