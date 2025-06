La casa dei misteri da stasera su Rai 2: la trama e il cast della miniserie thriller francese

In onda domenica 15 e lunedì 16 giugno su Rai 2, la miniserie franco-belga porta in scena un'aggressione domestica che nasconde molto più di quanto sembri. Scopriamo la trama e il cast.

Domenica 15 giugno e lunedì 16 giugno, Rai 2 porta in prima serata e in prima visione assoluta La casa dei misteri, miniserie franco-belga un thriller psicologico capace di tenere lo spettatore con il fiato sospeso. Questa sera andranno in onda i primi quattro episodi, domani la serie terminerà con un doppio appuntamento. Ecco la tram e il cast.

La trama

Isabelle e Richard vivono in una splendida casa moderna, immersa nel silenzio di una zona boschiva e isolata. Lei è una chirurga di fama internazionale, dedita al lavoro e alla tecnologia tanto da dirigere operazioni chirurgiche da remoto. Lui è uno scrittore e professore universitario, reduce da un recente scontro con uno studente: un episodio filmato e diffuso online che ha messo a rischio la sua reputazione e lo ha profondamente turbato.

È sera, la donna di servizio Eva ha appena finito il suo turno ed è uscita. Poco dopo, il campanello suona. Isabelle, convinta che Eva abbia dimenticato qualcosa, apre la porta. Ma non è Eva. Davanti a lei c'è un uomo sconosciuto, con il volto coperto. In un attimo, l'intruso la aggredisce e subito dopo stordisce anche Richard. Da quel momento, la coppia si ritrova intrappolata nella propria casa, sotto il controllo di un assalitore enigmatico e inquietante, che si comporta con disturbante naturalezza, arrivando perfino a mangiarsi dei cereali in cucina, come se fosse a casa sua.

Merwane Tajouiti

Nel cast

La miniserie è creata da Florent Meyere e Tigran Rosine, che hanno partecipato alla stesura della sceneggiatura di otto episodi di Lupin, la serie Netflix con Omar Sy.

Merwane Tajouti è Mohamed

Marie Domnier è Isabelle Deloye

Yannick Choirat è Richard Deloye

Sofia Lesaffre è Yasmin

Carl Malapa è Bilal

Dove vedere la miniserie

La casa dei misteri va in onda stasera, domenica 15 giugno dalle ore 21.00 alle ore 23:30 circa su Rai 2 con quattro episodi, ognuno di circa quaranta minuti, e domani lunedì 16 giugno a partire dalle 21.20. La miiserie è disponibile in live streaming e on demand anche su RaiPlay.