La casa dei misteri stasera su Rai 2: la trama e il cast degli ultimi due episodi della miniserie thriller

Stasera, lunedì 16 giugno, su Rai 2 in prima serata, andranno in onda le ultime due puntate de La casa dei misteri, la miniserie franco-belga in prima visione assoluta. Il thriller psicologico giungerà al suo epilogo e tutte le verità nascoste verranno finalmente svelate, così come il legame tra i protagonisti.

Dove siamo rimasti

Isabelle e Richard vivono in una splendida casa moderna, immersa nel silenzio di una zona boschiva e isolata. Lei è una chirurga di fama internazionale, talmente dedita al lavoro e alla tecnologia da dirigere complesse operazioni chirurgiche da remoto. Lui è uno scrittore e professore universitario, recentemente scosso da un episodio spiacevole: un acceso scontro con uno studente, ripreso e diffuso online, che ha compromesso la sua reputazione e lo ha profondamente destabilizzato.

È sera. La donna di servizio,Eva, ha appena concluso il suo turno ed è uscita. Poco dopo, il campanello suona. Isabelle, pensando che Eva abbia dimenticato qualcosa, apre la porta. Ma davanti a lei non c'è Eva. C'è un uomo sconosciuto, il volto coperto. In un attimo, l'intruso la aggredisce e subito dopo stordisce anche Richard.

La casa dei misteri

Da quel momento, la coppia si ritrova prigioniera nella propria casa, sotto il controllo di un misterioso assalitore dal comportamento disturbante e imprevedibile. L'uomo si muove con inquietante disinvoltura, arrivando perfino a mangiare dei cereali in cucina, come se fosse nel salotto di casa sua.

La trama degli episodi del 16 giugno

Gli inizi - Si torna nel passato. La vita idilliaca di Isabelle, innamorata di Richard, trasferitasi nella grande casa, si trasforma gradatamente in un incubo. Gli insuccessi di Richard a fronte dei successi di Isabelle rendono l'uomo sempre più insoddisfatto.

Richard uccide un intruso - uno studente che lo aveva aggredito - e, su suggerimento di Isabelle, i due decidono di nascondere il corpo in un bunker sotterraneo. Intanto, la polizia intensifica le ricerche nel bosco, mentre fanno la loro comparsa due giovani fratelli, Yasmin e Bilal, alla disperata ricerca di verità sul padre Mohamed, creduto morto da vent'anni.

Mistero svelato - Nell'ultimo episodio emerge la verità che viene raccontata a Bilal e a Yasmine. Nella colluttazione con Richard, Isabelle, per difendersi, lo uccide. Mohamed è rimasto gravemente ferito, ma Isabelle operandolo lo salva.

Dopodiché gli propone di trasformarlo in Richard con un'operazione di plastica facciale. L'intervento ha successo e Mohamed diventa Richard. È questo che Richard/Mohamed confessa ai ragazzi. Che però non sapranno perdonarlo. L'identità fratturata dei protagonisti ribalta tutto, presentando Isabelle come carnefice e manipolatrice, e Mohamed/Richard come vittima.

Nel cast

La miniserie è creata da Florent Meyere e Tigran Rosine, che hanno partecipato alla stesura della sceneggiatura di otto episodi di Lupin, la serie Netflix con Omar Sy.

Merewane Tajouti è Mohamed

Marie Domnier è Isabelle Deloye

Yannick Choirat è Richard Deloye

Sofia Lesaffre è Yasmin

Carl Malapa è Bilal

Dove vedere la miniserie

Dopo il quadruplo appuntamento di ieri sera, La casa dei misteri torna in onda stasera, lunedì 16 giugno dalle ore 21.20 su Rai 2 con due episodi. La miniserie è disponibile in live streaming e on demand anche su RaiPlay.