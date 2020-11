La Bibbia degli Spoiler: la presentazione oggi in diretta streaming

Oggi alle 15:00, in diretta streaming, la redazione di Movieplayer, presenta La Bibbia degli spoiler, il nuovo libro ad alto tasso di sorprese spiazzanti e di spoiler divertenti ed ironici, più che perfidi.

Un libro ironico, irriverente e fuori dalle righe che non può mancare nelle case di tutti i cinefili pronti a ridere e sorridere dei propri film e serie tv preferiti. Una piccola e imperdibile bibbia che punta a stuzzicare la curiosità di chiunque. O almeno di chi ritiene che, in fondo, in una storia oltre al finale c'è molto di più. E che coccola la pigrizia di chi non ha certo intenzione di leggere un intero tomo e guardare due film per scoprire la sorte del clown malefico It. Piccole dosi di buonumore che giocano su quella "spoilerofobia" della quale, vista più da vicino, emerge anche e soprattutto il lato comico.

666 titoli, dei quali 100 appartengono a serie televisive, che includono pietre miliari del grande e piccolo schermo tanto quanto i maggiori successi degli ultimissimi anni. Un piccolo libro con un design ideale per essere esposto con orgoglio sugli scaffali di cinefili e non.

All'interno de La Bibbia degli Spoiler, oltre a un'accurata introduzione a cura di Luca Liguori, si susseguono senza soluzione di continuità tutti i titoli selezionati, ognuno dei quali accompagnato da uno spoiler ironico e irrispettoso. I "colpevoli" sono firme che ben conosce chi frequenta Movieplayer.it quotidianamente, dieci addetti ai lavori che si sono confrontati con passione su film e serie televisive, riversando all'interno del testo il clima ironico e dissacrante che ha accompagnato il lavoro di stesura.

Appuntamento con gli autori, tra cui Luca Liguori, Giuseppe Grossi, Valentina Ariete e Matteo Maino, oggi alle 15:00 nella live che sarà trasmsessa in contemporanea sul canale Twitch di Movieplayer, sulla pagina ufficiale di Movieplayer su Facebook e sul canale ufficiale Youtube di Movieplayer, moderata da Gabriella Giliberti.

La Bibbia degli Spoiler invece vi aspetta sul sul nostro store digitale e in tutte le librerie al prezzo di 9,90 €.