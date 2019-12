La bella e la bestia, stasera in TV su RAI 1 la versione con Emma Watson.

Stasera in TV su RAI 1 alle 21.25 La bella e la bestia, il film remake in live action dell'omonimo film d'animazione di qualche anno fa..

La bella e la bestia versione Live Action arriva stasera alle 21.25 su Rai 1, per una serata all'insegna del romanticismo. Il film con Emma Watson, versione live action della celebre fiaba, torna sul piccolo schermo.

La storia deì film è ambientata a Villeneuve, sonnolento paesino della provincia francese. Belle, figlia di Maurice, un eccentrico artigiano locale, sogna una vita diversa. Un giorno, fuggendo da un branco di lupi, Maurice trova rifugio in un castello in rovina, non sapendo che quel luogo misterioso è in realtà la dimora di una temibile Bestia che rinchiude il malcapitato in una torre. Belle, preoccupata, si mette alla sua ricerca, ma scopre che l'unico modo per liberare il padre è prendere il suo posto: la ragazza, così, finisce ospite forzata di quel luogo maledetto, dove gli abitanti hanno le sembianze di oggetti d'arredo parlanti e il loro padrone è un mostro scontroso e senza cuore. Ma Belle, con la forza del suo amore, potrà spezzare il misterioso incantesimo.

La Bella e la Bestia, uscito nel 2017 vanta un cast stellare tra cui spiccano Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Kline, Luke Evans, Emma Thompson, Stanley Tucci, lan McKellen e Ewan McGregor.

Il trailer del film ottenne 127,6 milioni di visualizzazioni nelle prime ventiquattr'ore, stabilendo un nuovo record come trailer più visto in un solo giorno. La bella e la bestia fu candidato agli Oscar del 2018 per la migliore scenografia e i migliori costumi.