La Bella e la Bestia: le reazioni di Luke Evans e Josh Gad dopo la cancellazione della serie prequel

La decisione di Disney+ di cancellare (definitivamente?) la produzione della serie prequel de La bella e la bestia ha spiazzato i fan e forse un po' anche gli stessi interpreti Luke Evans e Josh Gad.

La serie, che avrebbe dovuto ruotare intorno alle avventure dei personaggi di Gaston e LeTont, sarebbe stata sospesa a causa delle divergenze creative e della disponibilità degli interpreti.

Sia Luke Evans che Josh Gad hanno firmato per recitare nella miniserie in otto episodi che, come il film da derivava, sarebbe stata un musical. Sia Alan Menken che Glenn Slater erano a bordo per comporre le musiche.

Ieri, tuttavia, le due star hanno confermato che la produzione dello show è stata interrotta a tempo indeterminato, condividendo entrambe un link all'articolo di The Wrap che fa il punto sulla situazione.

"Purtroppo, è vero. Abbiamo cercato di far funzionare tutto, ma per il momento non ce l'abbiamo fatta", hanno scritto entrambi. "Questi personaggi e questa storia vivranno, ma a volte le migliori intenzioni e la realtà si scontrano e non si può fare nulla".

"Questo è un messaggio molto triste per noi da twittare. Siamo devastati. Arrivederci, per ora, da Gaston e LeTont", ha aggiunto Luke Evans nel suo stesso tweet, mentre Gad ha scritto "speriamo davvero di riuscire a farcela quando gli impegni ce lo consentiranno".

La bella e la bestia: l'enigmatica risposta di Josh Gad sulla sessualità di LeTont

Josh Gad ha anche ritwittato il messaggio della sua co-star e ha scherzato: "Forse verrò in Colombia e potremo bere insieme e girare filmati di noi ubriachi a Bogotá che cantiamo le nuove canzoni di Alan Menken".

Ambientata anni prima del film, la serie prequel de La bella e la bestia avrebbe seguito l'improbabile trio formato da LeTont, Gaston e della sorellastra di LeTont, Tilly, in un viaggio inaspettato pieno di romanticismo, commedia e avventura dopo che una sorprendente rivelazione di Tilly riporta a galla un passato nascosto.

Secondo Deadline, le difficoltà nel fondere sceneggiature e canzoni originali hanno fatto slittare la produzione della serie all'autunno, ritardo che, sommato ai precedenti slittamenti, ha messo in difficoltà i due interpreti e la troupe per via dei possibili problemi meteorologici.