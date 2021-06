La Banda della Uno Bianca, la docuserie di Claudio Pisano stasera su History Channel

Nuovo progetto per il regista siciliano Claudio Pisano: su History Channel, il 24 e il 25 giugno alle ore 21.50, è in arrivo La Banda della Uno Bianca, una docuserie in due parti che tornerà sui fatti che hanno sconvolto Marche e Emilia Romagna a cavallo tra gli anni '80 e '90.

Sul canale 407 di di Sky sarà possibile vedere la nuova opera di Pisano, che con due appuntamenti e l'utilizzo di interviste, audio inediti, documenti processuali e filmati di repertorio getta una nuova luce sugli accadimenti a opera della nota organizzazione criminale grazie a un punto di vista inedito: quello di coloro rimasero coinvolti nella vicenda, a partire da Luciano Baglioni e Pietro Costanza, i due poliziotti che assicurarono alla giustizia i criminali, i Fratelli Salvi, o Eva Mikula, fidanzata di uno dei colpevoli.

Il regista Claudio Pisano

Claudio Pisano, che in passato si è dedicato alla realizzazione di diversi documentari d'inchiesta, da "Il condannato - Cronache di un sequestro" che andò in onda su Rai 3 a "Emanuela Orlandi, il caso è aperto", trasmesso invece su Nove, come anche "Scomparsa - Il caso Ragusa" e "Suicidio apparente - Il caso Mario Biondo", ha già lavorato anche per History Channel, per cui ha ricostruito gli avvenimenti legati alla strage di piazza Fontana con un omonimo documentario.

In precedenza, invece, il regista che si è occupato del montaggio di numerosi prodotti al fianco grandi nomi del cinema italiano, da Gabriele Salvatores e Paolo Virzì, ha firmato popolari programmi televisivi come "Sconosciuti - La nostra personale ricerca della fellicità", che ha visto anche la collaborazione del fratello Emanuele Pisano (L'Oro di Famiglia), "Italiani a tavola", "Nuovi eroi", "Amore in quarantena" e "Alta infedeltà".

Il pubblico più giovane avrà poi presente Sara e Marti, le due sorelle protagoniste della serie di Disney Channel (alla quale Claudio ha partecipato in qiualità di regista di seconda unità), arrivate anche al cinema con la pellicola Sara e Marti - Il Film, che ancora una volta ha visto la cooperazione dei due fratelli Pisano (con Emanuele alla regia e Claudio al montaggio).

La Banda della Uno Bianca sarà dunque una nuova occasione per vedere il regista all'opera, in un altro appuntamento da non perdere targato Sky e History Channel.