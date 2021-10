La ballerina del Bolshoi, le location: ecco dove è stato girato il film

Con La ballerina del Bolshoi il famoso regista Valery Todorovsky ci offre uno sguardo all'interno del Teatro Bolshoi, una delle principali location della pellicola che è stata girata quasi interamente in Russia, in particolare nella capitale, Mosca, e nelle zone limitrofe.

Tra le altre città dobbiamo menzionare Minsk, in Bielorussia, e Kirovsk, nella regione di Murmansk. Le sequenze di danza presenti nel film sono state messe in scena da Oleg Glushkov, che ha collaborato con Todorovsky sul set di Stilyagi (film) e The Thaw (serie TV). Per portare a termine le riprese che hanno avuto luogo nel teatro sono stati coinvolti più di 70 ballerini professionisti e sono stati utilizzati più di 500 costumi.

Ecco un altro aspetto che rende la pellicola ancora più interessante: tutte le scene che si svolgono all'interno del teatro di fama mondiale sono state davvero girate lì e questo è un privilegio di cui non molti registi hanno goduto in passato. D'altro canto, l'accademia di balletto non esiste veramente: è una replica costruita in uno studio cinematografico. Questo perché se le riprese si fossero verificate in sede avrebbero interrotto l'insegnamento per un periodo di tempo troppo lungo.

La trama della pellicola recita: "La ballerina del Bolshoi, diretto da Valeriy Todorovskiy, è la storia di Yulka, giovane ragazza con un innato talento per la danza. Proveniente da una piccola città mineraria, Yulka desidera più di ogni altra cosa diventare una ballerina professionista ed esibirsi al celebre teatro Bolshoi di Mosca. Quando finalmente entra in una prestigiosa accademia di balletto però, la sua vita muta repentinamente."

"All'improvviso, si trova ad affrontare una sfida dopo l'altra e a fare i conti con l'esagerata competitività delle sue compagne. Come se non bastasse, per realizzare il suo sogno Yulka deve rinunciare alle cose che le sono più care, come la sua famiglia, gli amici e l'amore della sua vita. Tuttavia, con l'aiuto del suo mentore e grazie alla sua incredibile dote e determinazione, la giovane riuscirà a superare ogni difficoltà, fino al raggiungimento del tanto agognato successo."