Kumail Nanjiani sarà il protagonista della serie Homeland Elegies

Kumail Nanjiani sarà il protagonista di una nuova serie tratta dal libro Homeland Elegies, scritto dal vincitore del premio Pulitzer Ayad Akhtar.

Il progetto è in fase di sviluppo per FX e l'attore, prossimamente sul grande schermo grazie a The Eternals, sarà coinvolto anche come produttore.

Akhtar firmerà l'adattamento per il piccolo schermo in collaborazione con Oren Moverman (The Messenger), che si occuperà della regia di tutti gli otto episodi che verranno prodotti da FX Productions.

Homeland Elegies, fonde insieme realtà e finzione per raccontare un'epica storia che affronta il tema dell'identità e il senso di appartenenza nell'America post-Trump. Al centro della storia raccontata nella serie con star Kumail Nanjiani ci saranno un padre, un figlio, e la nazione che chiamano casa.

Il romanzo è stato inserito nella lista dei migliori 10 libri dell'anno secondo i critici di The Washington Post, Entertainment Weekly e _The New York Times, e l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama lo ha inserito tra le sue opere preferite del 2020.

Nanjiani, prossimamente, sarà protagonista sul grande schermo con il film Eternals, il progetto della Marvel in arrivo a novembre, e l'attore è attualmente impegnato nella produzione della serie di Star Wars dedicata alla storia di Obi-Wan Kenobi.