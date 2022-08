Kristen Stewart sulla sua prima esperienza con i paparazzi: "Stavo fumando erba con il mio ex"

Kristen Stewart ha recentemente parlato della sua carriera di attrice, della fama acquisita dopo aver recitato in Twilight, della sua prima esperienza con i paparazzi e dei suoi tentativi di mettere a tacere il "rumore" durante quel peculiare periodo della sua vita.

La Stewart, durante un episodio di Hart To Hart su Peacock, ha parlato con Kevin Hart a proposito dei suoi primi giorni nel mondo della recitazione, prima che la conversazione si spostasse sui paparazzi e su come la sua prima esperienza con i fotografi le ha fatto capire che la sua vita sarebbe cambiata per sempre.

"La prima volta che sono stata fotografata da un paparazzo ero seduta a fumare erba con il mio ex ragazzo e il mio cane sul portico di casa dei miei genitori. E ricordo che la famiglia del mio ex ragazzo, che vive a Staten Island, mi contatto e mi chiese: 'Cos'è questa roba?!' E io pensai: 'Oh no, immagino che questo film sarà qualcosa di gigantesco'", ha spiegato la star.

"Ho imparato che l'esperienza della recitazione è una cosa bellissima e dopo aver cercato di mettere a tacere il rumore per anni ho capito che non bisogna prestare attenzione alle persone che ti fotografano mentre fumi erba in veranda con il tuo cane e il tuo ex ragazzo", ha concluso Kristen Stewart.