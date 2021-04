Kristen Stewart: gli auguri della sua fidanzata su Instagram: "Mi sorprendi sempre"

Kristen Stewart ha ricevuto su Instagram gli auguri per il suo 31esimo compleanno da parte della sua fidanzata, Dylan Meyer. La sceneggiatrice ha condiviso una foto con l'attrice e il loro cane e ha scritto anche un messaggio romantico.

Dylan Meyer ha fatto gli auguri di buon 31esimo compleanno a Kristen Stewart in questo modo: "La vita è molto più dolce insieme a questa piccola famiglia. Buon compleanno, piccola. Sai sempre come sorprendermi!". Le due hanno ufficializzato la loro relazione nell'agosto 2019 sei mesi dopo essersi conosciute durante la lavorazione di un film.

A proposito della loro relazione, Kristen Stewart ha raccontato ai microfoni dello show radiofonico di Howard Stern su SiriusXM: "Non vedevo l'ora di lanciarmi con lei. Volevo andarci in modo cauto ma, spesso, le cose belle avvengono velocemente". L'attrice non ha un account sui social network ma compare spesso in quello di Dylan Meyer. Ad esempio, lo scorso settembre, la sceneggiatrice ha postato una foto in cui Kristen Stewart invitava gli americani ad andare a votare.

Come riportato da People, in occasione di un'intervista con InStyle risalente allo scorso ottobre, l'attrice ha parlato delle sue relazioni e ha rivelato di essersi sentita spesso in trappola: "Sentivo che, in qualche modo, avrei ferito chi mi stava accanto. Non tanto perché sono dichiaratamente gay ma perché non mi piace espormi. La considero una sorta di schiavitù. Soprattutto nelle mie precedenti relazioni eterosessuali facevo di tutto per non farmi fotografare e non apparire perché temevo che mi venisse sottratta l'intimità del momento. Poi ho cambiato idea quando ho sentito la responsabilità di rappresentare l'identità queer delle persone".