Korea Film Fest 2020 rinviato per Coronavirus: il festival si terrà a Firenze dal 21 al 29 maggio

Il Korea Film Fest 2020 è stato rinviato per via delle nuove disposizioni contro la diffusione del Coronavirus: il festival si terrà a Firenze dal 21 al 29 maggio.

Slittano a causa delle norme contro il Coronavirus le date dell'edizione 2020 del Florence Korea Film Fest che si posizionerà dal 21 al 29 maggio a Firenze (invece che dal 19 al 27 marzo, come precedentemente annunciato), tra il cinema La Compagnia di Firenze e MAD - Murate Art District.

Il festival è stato rinviato per motivi organizzativi, a causa della dimensione nazionale e internazionale dell'attuale contingenza, e in previsione della grande affluenza di pubblico che ogni anno la manifestazione registra rispettando le misure previste dal Dpcm del 4 marzo 2020 (e la relativa diminuzione dei posti disponibili in sala). La decisione è stata presa da Riccardo Gelli, direttore e ideatore del festival, Console onorario della Repubblica di Corea in Toscana, in accordo con Fondazione Sistema Toscana.

"In un contesto di incertezza - ha spiegato Gelli - preferiamo spostare le date per godere in pieno il festival e la cinematografia coreana e abbiamo pensato a fine maggio come periodo migliore per spostare la manifestazione".

Il programma del festival non subirà sostanziali variazioni rispetto a quello già annunciato: la prima retrospettiva in Italia dell'attore Cho Jin-Woong , star del cinema; K-History, un focus storico sul passato della società coreana; Orizzonti Coreani, dedicata al cinema contemporaneo con titoli campioni d'incassi in patria e premiati nei festival di tutto il mondo; Independent Korea, che ospita lavori di giovani e talentuosi registi fuori dalla rete della grande distribuzione; Corto, Corti, il meglio dei cortometraggi passati ai festival più importanti. In cartellone anche la VR Virtual Reality Experience sezione dedicata alla realtà virtuale e K-Documentary, la nuova sezione del festival che ospiterà alcuni documentari che affronteranno il tema della natura e la scoperta della Corea del Nord.