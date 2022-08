Kleo, su Netflix in streaming da oggi

Kleo, la nuova serie action-thriller a tema spionaggio, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 19 agosto 2022 con tutta la prima stagione per gli utenti abbonati.

Kleo, la nuova serie action-thriller a tema spionaggio, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 19 agosto 2022 con tutta la prima stagione per gli utenti abbonati al servizio.

La serie in 8 puntate è stata creata dal trio composto da Hanno Hackfort, Richard Kropf e Bob Konrad, noti nel settore come HaRiBo (autori di Para - We Are King e di 4 Blocks). La storia prende piede nel 1987, quando la spia di punta della Germania dell'Est, Kleo, uccide un uomo d'affari a Berlino Ovest durante una missione. Poco dopo viene arrestata dalla Stasi e viene disconosciuta da tutti coloro che la conoscono, compreso suo nonno.

Dopo la caduta del muro di Berlino, dopo due anni di prigionia, Kleo è finalmente libera, e viene a scoprire che dietro alla sua carcerazione c'è qualcosa di molto più grande e una valigetta rossa sembra nascondere il pezzo mancante del puzzle. Ed è così che Kleo cerca la sua vendetta, che prende piede in una Berlino ai limiti dell'anarchia, mentre la polizia della Berlino Ovest è sulle sue tracce con l'ufficiale Sven...

Nel cast troviamo Jella Haase nei panni della protagonista, insieme a Dimitrij Schaad, Vladimir Burlakov, Thandi Sebe, Marta Sroka, Julius Feldmeier e Jürgen Heinrich.