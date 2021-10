KJ Apa, la star di Riverdale beve il latte materno della sua compagna: il video spiazza i fan su Instagram

KJ Apa di Riverdale ha fatto alzare le sopracciglia ai suoi fan con il suo ultimo post su Instagram in cui beve il latte materno della sua compagna.

KJ Apa, l'interprete di Archie Andrews in Riverdale, ha spiazzato i suoi fan pubblicando un video su Instagram in cui beve il latte materno della sua compagna, la modella francese Clara Berry. Il 23 settembre 2021 la coppia ha dato il benvenuto al loro primo figlio: Sasha Vai Keneti Apa.

Nel filmato l'attore 24enne versa un po' del latte materno da un biberon all'interno della sua tazza di caffè e prima di bere il suo "caffellatte", presumibilmente, si gira verso la sua ragazza, fuori dall'inquadratura, e pronuncia in francese le seguenti parole: "merci beaucoup".

Sembra che la co-protagonista della star, Vanessa Morgan, sia una sostenitrice del consumo di latte materno: "Ahaha sì, te l'avevo detto!" mentre Bella Thorne ha semplicemente scritto: "Questo è incredibilmente disgustoso e sorprendente allo stesso tempo hahaha".

KJ Apa ha intitolato il post: "Mia moglie è una macchina per il latte e la adoro", e Clara Berry ha risposto scrivendo: "Felice di sfamare la mia famiglia". I fan, troppo distratti dal consumo di latte umano, non hanno notato che KJ ha perfino chiamato la sua compagna Clara sua "moglie", sebbene i due non siano ancora sposati.