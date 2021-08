Kitty Spencer in Italia, le foto della nipote di Lady Diana in vacanza

Kitty Spencer è in vacanza in Italia, la nipote di Lady Diana ha recentemente pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram che la ritraggono nella splendida Costiera Amalfitana.

Lady Kitty Spencer è tornata in Italia dopo essere brevemente rientrata in Inghilterra per il matrimonio della sua cara amica Lady Jemima Herbert. Nelle foto recentemente pubblicate sul suo profilo Instagram la nipote di Lady Diana ha un aspetto semplicemente splendido con indosso il suo bellissimo vestito tropicale.

Kitty, che è figlia di Earl Spencer e nipote della defunta principessa Diana, ha condiviso alcuni scatti sul suo profilo e nelle sue Instagram Story mentre si godeva la magia di Positano e la meravigliosa vista che regala il lussuoso Palazzo Avino in Costiera Amalfitana.

La star ha indossato un abito del suo stilista preferito, Dolce & Gabbana, di cui è anche ambasciatrice, abbinandolo con tacchi del marchio, orecchini di diamanti e una borsa dorata abbinata. La Spencer ha raccolto i suoi capelli biondi in una coda bassa ed elegante.

L'abito di Kitty, realizzato con strati di tulle trasparente, purtroppo non è più disponibile per l'acquisto. Tuttavia, i suoi sfarzosi tacchi D&G, che costano 1.200 sterline, sono ancora in stock online. La modella ha sicuramente messo in mostra il suo splendido guardaroba firmato quest'estate, basti pensare ai suoi spettacolari abiti da sposa creati appositamente per lei dai suoi amici intimi di Dolce & Gabbana.