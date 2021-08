Kit Harington sulla sua vita familiare: "Essere genitore è più stancante di qualsiasi cosa abbia mai fatto"

Nonostante Kit Harington abbia interpretato Jon Snow in una delle serie più intense di tutti i tempi, tra allenamenti durissimi e lunghe scene di combattimento, l'attore ha recentemente parlato della sua vita familiare, definendo l'essere diventato genitore come "la cosa più estenuante dal punto di vista fisico che abbia mai fatto."

John Bradley e Kit Harington nell'episodio Cripples, Bastards, and Broken Things di Game of Thrones

Il 34enne ha parlato candidamente degli alti e bassi della paternità durante un'intervista di The Weekend Australian. Kit e sua moglie, Rose Leslie, lo scorso febbraio hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, il cui nome non è stato ancora rivelato pubblicamente.

Game of Thrones: Kit Harington nell'episodio The Ghost of Harrenhal

"Ti dirò questo, in tutta onestà, la mia schiena è letteralmente distrutta." Ha spiegato Harington durante l'intervista. "Vado molto in palestra regolarmente, ma ho scoperto che avere un figlio è la cosa più drenante in assoluto dal punto di vista fisico".

L'attore ha anche lodato i genitori single dicendo: "Non so come facciano. Perché fare il genitore è più estenuante di tutto quello che ho fatto durante le riprese de Il trono di spade." Kit aveva già parlato della paternità negli ultimi mesi, ammettendo che sebbene sia "una cosa meravigliosa", non è andato proprio tutto liscio.

La mia vita con John F. Donovan: un primo piano di Kit Harington

"Ho un figlio e la mia relazione è semplicemente perfetta... Sono un uomo molto, molto felice, contento e soprattutto sobrio", ha concluso Kit Harington, riferendosi alla sua battaglia contro la dipendenza dall'alcol che ormai sembra essere un capitolo chiuso della sua vita.