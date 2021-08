Kit Harington: "É stato Il trono di spade a causare i miei problemi di salute mentale"

Kit Harington si è recentemente aperto a proposito dell'impatto che Il trono di spade ha avuto sulla sua salute mentale, rivelando di aver preso una decisione molto importante dopo la conclusione dell'epopea andata in onda su HBO: quella di prendersi un anno di pausa dal lavoro.

Kit Harington in una scena dell'episodio Your Win or You Die di Game of Thrones

Durante un'intervista recente estrapolata dal The Jess Cagle Show di SiriusXM, l'attore 34enne ha detto che la "natura" della serie, la sua violenza e la sua intensità, lo hanno fatto crollare nella realtà. "Ho avuto alcune difficoltà con la mia salute mentale dopo e, soprattutto, durante la fine de Il trono di spade", ha rivelato Harington. "Penso che i miei problemi fossero dovuti alla natura dello show e a ciò che avevo fatto per anni e anni".

Harington ha detto di aver preso la decisione di prendersi una pausa dopo la fine della serie al fine di "concentrarmi davvero su me stesso", aggiungendo: "Sono davvero felice di averlo fatto". Nel maggio del 2019, lo stesso mese in cui la serie è terminata, Harington si è registrato in una struttura per la salute mentale per cercare di risolvere "alcuni problemi personali".

La mia vita con John F. Donovan: un primo piano di Kit Harington

"Proprio quando volevo tornare al lavoro, proprio quando ero pronto è arrivata la pandemia", ha aggiunto scherzosamente Kit Harington. L'attore ha recentemente filmato, per divertimento, un episodio di Modern Love, la cui seconda stagione arriverà su Amazon Prime venerdì.