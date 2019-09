Kirsten Dunst: "Io famosa solo come fidanzata di Spider-Man? Una frase schifosa"

L'attrice Kirsten Dunst ha pubblicamente criticato un post condiviso da Reuters in cui si sosteneva fosse famosa per il ruolo di fidanzata di Spider-Man.

Kirsten Dunst ha criticato in diretta televisiva il sito Reuters che aveva sostenuto sui social media fosse famosa principalmente per il ruolo della fidanzata di Spiderman nel giorno in cui ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

I fan della star avevano già reagito alle immagini condivise online e il post condiviso era stato rimosso piuttosto velocemente.

L'attrice Kirsten Dunst, durante la sua partecipazione alla trasmissione The Talk, ha risposto a chi le chiedeva una sua opinione: "In realtà non controllo Twitter e cose simili, non sono davvero una ragazza che segue i social media. Ma stavo controllando perché avevo uno show che debuttava e tutto il resto, quindi l'ho letto pure io quel post".

La star del cinema e della tv ha quindi sottolineato: "Ho pensato: 'Sì, è piuttosto schifoso'. Quindi sono orgogliosa del fatto che i miei fan e tutti gli altri abbianno unito le forze e mi abbiano sostenuta".

Kirsten ha concluso: "Si è trattato di un tweet davvero ignorante ed è stato fatto probabilmente da qualcuno senza particolare attenzione".

Oltre al fatto che nel post era stato scritto in modo sbagliato Spider-Man, i fan e l'attrice non hanno particolarmente apprezzato che sia stato citato solo il ruolo della "fidanzata dell'Uomo Ragno" nonostante la sua carriera sia piena di successi, fin da quando era una bambina e abbia girato film come Jumanji e Intervista col vampiro, e poi proseguita con Il giardino delle vergini suicide, Marie Antoinette e show come Fargo e Black Mirror.

Ecco l'intervento di Kirsten Dunst: