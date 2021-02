Kim Novak sulla chirurgia estetica: "La cosa più stupida che abbia fatto"

Kim Novak ha parlato di chirurgia estetica in una recente intervista dicendosi pentita di aver fatto dei ritocchi al viso: 'La cosa più stupida che abbia fatto in vita mia'.

Kim Novak, la celebre bionda che Hitchcock scelse per La donna che visse due volte, ha parlato degli interventi di chirurgia estetica alla quale si è sottoposta in passato. In particolare la diva, che oggi ha 88 anni, si era sottoposta a delle iniezioni di grasso al viso, una scelta "stupida" di cui si è pentita e di cui ha parlato dettagliatamente in una recente intervista.

La diva Kim Novak

Nel 2014, Kim Novak - che il pubblico ricorda per essere stata l'algida e sensuale Madeleine in Vertigo di Hitchcock, ma anche per Una strega in Paradiso (un ruolo che ispirò anche uno dei personaggi di Dylan Dog) - era apparsa agli 86esimi Academy Awards dopo essersi sottoposta ad alcune iniezioni facciali, ma il suo aspetto suscitò reazioni contrastanti sui social, tra chi faticava a riconoscere in quel viso eccessivamente gonfio e stravolto una delle dive più affascinanti degli anni '50 e '60 e chi, più conciliante, ipotizzava che Novak avesse avuto dei problemi di salute. Persino l'ex Presidente Donald Trump, poco elegantemente, le consigliò di denunciare il suo chirurgo estetico.

"Sai quando hai dei momenti di insicurezza e pensi che qualcuno possa aiutarti? Non volevo sottopormi ad un lifting o qualcosa del genere, così andai da un dottore che mi iniettò del grasso nel viso" - ha spiegato Novak al The Guardian - "Ed è stata la cosa più stupida che io abbia fatto. Innnanzitutto non ne avevo bisogno, perché credo che il mio viso sia troppo rotondo di suo. Poi mi ha riempito le guance e sembravo diversa"

Kim Novak agli Oscar 2014

Riguardo alle sue insicurezze, l'attrice ha aggiunto: "È eccitante vestirsi con abiti splendidi, sentirsi sexy e apparire sexy. È meraviglioso, ma è una trappola. Ti accontenti di quello, ti sembra abbastanza, ma poi ti accorgi che non lo è. Così tante persone, una volta invecchiate e non più ammirate per la loro bellezza, sono semplicemente andate in pezzi."