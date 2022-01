Kim Mi-soo, morta l'attrice di Snowdrop: aveva 29 anni

Kim Mi-soo, l'interprete di Yeo Jung-min in Snowdrop di Disney+, è deceduta 'improvvisamente' all'età di 29 anni e la famiglia chiede di poterla commemorare in pace.

Kim Mi-soo, star della serie Disney+ Snowdrop, è morta improvvisamente all'età di 29 anni secondo quanto rivelato dal suo agente. L'attrice, che interpreta Yeo Jung-min nello show, è anche nota per i suoi ruoli nei film Memories e Kyungmi's World, entrambi usciti nel 2019.

La causa della morte non è stata ancora rivelata, ma il management di Kim ha detto che è morta improvvisamente e ha chiesto alle persone di astenersi dal diffondere voci sulla sua morte al fine di non aumentare ulteriormente il dolore che stanno provando i membri della sua famiglia.

La sua agenzia Lanscape ha rilasciato una breve dichiarazione: "Kim ci ha improvvisamente lasciati il ​​5 gennaio. Le persone in lutto sono profondamente addolorate e sotto shock. Si prega di astenersi dal riportare false voci o speculazioni in modo che la famiglia in lutto possa commemorare con riverenza la defunta."

"Secondo i desideri della sua famiglia, il funerale si terrà in silenzio e in privato." Si legge nella dichiarazione. "Auguriamo a Kim Mi-soo di riposare in pace e, ancora una volta, offriamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della defunta". Il funerale dell'attrice si terrà presso la Taeneung Sungsim Funeral Home.