Kiefer Sutherland torna in tv con una nuova serie per Paramount+

L'attore Kiefer Sutherland tornerà in tv con una nuova serie realizzata per Paramount+ e ambientata nel mondo dello spionaggio.

Kiefer Sutherland ha trovato il suo nuovo progetto televisivo: una serie, ancora senza un titolo ufficiale, che verrà realizzata per Paramount+. Il progetto verrà prodotto da un team che comprende, oltre la star di 24, anche John Requa, Glenn Ficarra, Charlie Goglak e Suzan Bymel.

Designated surivor: l'attore Kiefer Sutherland nel pilot

Lo show ha come protagonista l'esperto in spionaggio James Weir (Kiefer Sutherland) che si trova nel mezzo di una battaglia riguardante l'equilibrio della democrazia in un mondo alle prese con la disinformazione, la manipolazione comportamentale, lo stato di sorveglianza e gli interessi che controllano questi straordinari poteri.

L'attore ha dichiarato: "Sono un ammiratore del lavoro di John Requa e Glenn Ficarra da tempo e sono elettrizzato nel lavorare a questo entusiasmante nuovo progetto con loro e con Paramount+. Collaborare nuovamente con David Nevins rende tutto ancora più speciale. Non vedo l'ora di vedervi tutti con questo show nel 2022".

Ficarra e Requa hanno aggiunto: "Dal momento in cui abbiamo ideato questo thriller paranoico, abbiamo immediatamente pensato a Kiefer. Siamo elettrizzati nell'unire le forze con lui, Paramount+, Charlie Goglak e Suzan Bymel per portare in vita questo show".

Kiefer Sutherland è famoso per aver interpretato sul piccolo schermo l'agente Jack Bauer nella serie 24 e e il presidente degli Stati Uniti Tom Kirkman in Designated Survivor.