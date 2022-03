Kid Cudi debutta alla regia con Teddy, film prodotto per Netflix

Kid Cudi compierà il suo esordio alla regia con un film intitolato Teddy, progetto destinato alla piattaforma di Netflix.

Il musicista e attore ha annunciato la notizia su Twitter rivelando che sta lavorandoci fin dal 2013.

Nel suo post Kid Cudi ha scritto: "Ho sempre voluto scrivere un film, quindi ho detto 'Fan***o' e ho iniziato a farlo. La strada è stata lunga ed è passato dall'essere uno show televisivo per anni a diventare finalmente un film".

L'artista ha poi sottolineato: "Poter finalmente portarlo sullo schermo il prossimo anno significa così tanto e non vedo l'ora che incontriate tutti Teddy, i suoi amici, la sua famiglia, e camminiate un po' nel suo mondo".

Kid Cudi, che recentemente ha recitato in Don't Look Up e aveva collaborato con Ariana Grande per comporre la canzone Just Look Up, sostiene che il film sarà come se avesse preso la sua canzone Pursuit of Happiness scrivendoci poi un film: "Ho aggiunto molte delle mie lotte personali e delle mie esperienze, quindi tengo particolarmente a questo film. So che questo film aiuterà le persone nello stesso modo in cui ci è riuscita la mia musica. Sto continuando la mia missione. Ora questa è una commedia, ma non sarei io se non ci avessi messo delle cose vere. Sarà folle, divertente, triste, è come la vita".

Tra i produttori ci sarà il filmmaker Jeymes Samuel, Shawn "Jay Z" Carter, James Lassiter, Mad Solar e Bron.