Khaby Lame, la star di TikTok riceverà la cittadinanza italiana

Khaby Lame presto diventerà ufficialmente un cittadino italiano: il ragazzo, che da pochi giorni è diventato il personaggio più seguito al mondo su TikTok, con 142,4 milioni di follower, nel corso di un'intervista a Repubblica aveva parlato della mancata concessione della cittadinanza da parte del nostro governo. Dopo poche ore è arrivata la bella notizia, Khaby presto sarà italiano a tutti gli effetti.

Nel maggio del 2021 Khaby Lame era salito agli onori della cronaca per essere diventato l'italiano più seguito su TikTok. Nato a a Dakar, in Senegal, il 9 marzo del 2000, il giovane vive a Chivasso, in provincia di Torino, da quando aveva un anno. Nel marzo del 2020, proprio agli inizi dell'emergenza sanitaria, Khaby Lame aveva deciso di iscriversi a TikTok, dove, due anni dopo, è diventato il personaggio più seguito al mondo, con 142,4 milioni di follower, superando Charli D'Amelio, ballerina statunitense che posta coreografie con canzoni di tendenza, ferma a 142,2 milioni di follower.

Proprio nelle ore dello storico sorpasso e primato mondiale, Khaby, 22 anni, intervistato da Repubblica, si è lamentato di non essere, agli occhi della legge, un cittadino italiano "Non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me" ha detto "Qui non ci sono solo io. Il visto e magari la cittadinanza mi renderebbero le cose più facili, ma non sarei contento pensando a tutte quelle altre persone che magari sono anche nate in Italia e non hanno lo stesso diritto".

L'appello di Khaby è stato subito raccolto da sottosegretario agli Interni, Carlo Sibilia, che su Twitter gli ha scritto "Caro Khaby Lame volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della cittadinanza italiana é stato già emanato i primi di giugno dal Ministero dell'Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo".