Kevin Spacey sarà uno dei protagonisti del thriller Control

L'attore Kevin Spacey tornerà al lavoro in occasione del thriller Control, ecco i dettagli del progetto diretto da Gene Fallaize.

Kevin Spacey ha ottenuto un nuovo ruolo nel film Control dopo aver vinto la causa che lo vedeva accusato di molestie sessuali negli Stati Uniti.

Il progetto sarà prodotto da Cupsogue Pictures e vedrà l'attore impegnato nel dare voce a un personaggio.

Gene Fallaize è sceneggiatore e regista di Control, film che vede protagonista Stella Simmons (Lauren Metcalfe), ministro del governo britannico che ha una relazione con il primo ministro. Una notte, mentre la donna sta tornando a casa con la sua auto, che ha la guida automatica, scopre che il veicolo è stato hackerato in remoto da qualcuno che sa il suo segreto e vuole vendicarsi. La macchina si lancia così a tutta velocità nelle strade di Londra con Simmons al suo interno.

Il primo ministro sarà interpretato da Mark Hampton, mentre Kevin Spacey sarà l'uomo che prende il controllo dell'auto.

L'ex star di House of Cards concluderà il suo lavoro questa settimana, mentre le riprese si svolgeranno nei primi mesi del 2023 presso i Camberwell Studios.

Fallaize ha dichiarato di aver scritto la sceneggiatura del film pensando a Spacey, essendo cresciuto guardando i suoi film. Il regista, intervistato da Variety, ha dichiarato che le accuse rivolte all'attore negli ultimi anni sono state prese in considerazione, prima di aggiungere: "Kevin è uno degli attori più grandiosi della nostra generazione. Tralasciando la sua vita personale - si tratta di qualcosa che non posso commentare e di cui non conosco i dettagli - si tratta di un'opportunità di lavorare con uno dei più grandiosi attori di sempre".