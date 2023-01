Kevin Spacey e il premio in Italia, fra polemiche e risposte: "Non sono andato a vivere in una grotta"

Kevin Spacey ha confessato che le varie problematiche legali della sua vita non hanno mai influito sul suo modo di vivere la quotidianità e relazionarsi con il prossimo. Le dichiarazioni sono state condivise durante un incontro con la stampa italiana, prima di una cerimonia di premiazione organizzata dal Museo Nazionale del Cinema nella città di Torino.

House of Cards: Kevin Spacey interpreta Frank Underwood nella terza stagione della serie

Kevin Spacey ha risposto pubblicamente ad alcune recenti domande sulla sua vita, trasformata in una serie di accuse per molestie sessuali nel 2017: "Vivo la mia vita ogni giorno, vado al ristorante, incontro conoscenti, guido, gioco a tennis, sono sempre riuscito a incontrare persone generose, genuine, compassionevoli", ha detto rispondendo all'Ansa. L'attore ha ribadito: "Non mi sono nascosto, non sono andato a vivere in una grotta".

Kevin Spacey sarà premiato dal Museo del Cinema di Torino: è polemica

Questo evento e la scelta di consegnare all'attore un premio, da parte del Museo del Cinema di Torino, ha suscitato non poche polemiche, anche da prestigiosi enti del settore.

Le attuali questioni legali cui Kevin Spacey deve ancora rispondere non hanno semplificato la situazione, anche se la convinzione del presidente del museo Enzo Ghigo resta ferma: "Premiamo la vita artistica di Spacey, siamo il Museo del Cinema, la casa del cinema e di cinema stiamo parlando. Le polemiche sono legittime, ognuno può rappresentare le istanze che crede e non esprimo giudizi ma non mi sposto di un millimetro. Sono culturalmente e politicamente garantista, non a corrente alternata come alcuni".