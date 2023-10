Kevin Spacey è stato portato in ospedale temendo un attacco di cuore, ma l'attore sta bene

L'attore Kevin Spacey, mentre era in Uzbekistan, è stato portato in ospedale temendo un attacco di cuore, ma è risultato in perfetta salute.

Kevin Spacey è stato portato in ospedale per un presunto attacco di cuore, ma la situazione dell'attore sembra, per fortuna, non destare preoccupazione.

L'attore era in Uzbekistan per partecipare al Tashkent International Film Festival quando ha sentito un intorpidimento a un braccio, venendo quindi portato a compiere alcuni accertamenti.

L'allarme medico

Secondo quanto riporta The Sun, Kevin Spacey sarebbe stato sottoposto a vari esami e i medici hanno dichiarato che non ha alcun problema medico.

Una fonte vicino all'attore ha dichiarato: "I medici e lo staff hanno trattato in modo professionale e non hanno riscontrato alcun problema al cuore". L'attore è poi tornato al festival la sera stessa, spiegando ai presenti che era tutto normale dal punto di vista della sua salute.

Spacey ha tuttavia sottolineato: "Mi ha costretto a prendermi una pausa e pensare a quanto sia fragile la vita per tutti noi. Ho trascorso il pomeriggio facendo vari test. Lo staff si è preso cura di me e mi ha persino fatto una risonanza magnetica. Tutto è risultato completamente normale e sono grato che non sia niente di più serio".