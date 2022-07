Kevin Spacey escluso dal film su Gengis Khan dopo le accuse di aggressione sessuale

Kevin Spacey non sarà più il protagonista del film su Gengis Khan a causa del processo a cui si dovrà sottoporre in Regno Unito per le accuse di aggressione sessuale. Secondo quanto riportato da Variety, la star avrebbe dovuto recitare in "1242: Gateway to the West", un dramma storico che è stato acquistato al mercato cinematografico di Cannes.

Il produttore del film, Bill Chamberlain, ha detto a Variety che Spacey non interpreterà il protagonista dopo che l'ex attore di "House of Cards" è stato accusato di aggressione sessuale da quattro persone diverse nel Regno Unito. Attualmente sono in corso le trattative con un nuovo attore, il cui nome verrà rivelato a tempo debito.

Questo giovedì Spacey si è dichiarato non colpevole di tutti e quattro i capi di accusa in un tribunale di Londra: la star sarà processata nel Regno Unito il 6 giugno 2023 e si prevede che, in totale, il processo possa durare dalle tre alle quattro settimane.

Diretto da Péter Soós, il film a cui Kevin Spacey non prenderà più parte, ha un budget compreso tra i 10 e i 25 milioni di dollari e l'inizio delle riprese è previsto per il 17 ottobre di quest'anno. Il progetto è sostenuto dal National Film Institute Hungary, Foresight Media e LipSync, e nel cast figurano anche Eric Roberts e Christopher Lambert.