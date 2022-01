Kevin Smith svela i suoi 10 film Marvel preferiti

L'attore e regista Kevin Smith, appassionato di fumetti e cinecomics, ha rivelato la classifica suoi 10 film Marvel preferiti, che potete leggere di seguito, con Iron Man al primo posto.

Iron Man Avengers: Endgame Avengers: Infinity War Guardiani della Galassia Black Panther Captain America: The Winter Soldier Thor: Ragnarok Guardiani della Galassia: Vol. 2 Captain America: Civil War Doctor Strange

Lo scorso dicembre, Jon Watts ha chiuso la sua trilogia di Spider-Man con Tom Holland (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Spider-Man: No Way Home) e, adesso, i fan sono in attesa di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che segna il ritorno di Sam Raimi alla regia. Il film uscirà nei cinema italiani il prossimo 4 maggio.

Kevin Smith è noto per essere un grande appassionato di fumetti e per aver diretto titoli quali Dogma, Clerks - Commessi, Jersey Girl, Generazione X, In cerca di Amy, Red State e Tusk.