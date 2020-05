Kevin Smith è al lavoro su una serie tv innovativa

Kevin Smith ha rivelato, durante la nuova puntata di Fatman Beyond, che potrebbe essere coinvolto in una nuova serie tv di cui non ha potuto rivelare i dettagli, pur anticipando che è pieno di entusiasmo per il progetto.

Per ora il potenziale show è nelle prime fasi di sviluppo e bisognerà attendere prima che il regista decida di condividere ulteriori dettagli.

Kevin Smith ha dichiarato: "Non so su che altro sto lavorando. Tutti questi giorni si confondono uno con l'altro. Ho avuto una presentazione ieri che è andata davvero bene".

Il filmmaker ha proseguito spiegando che non può condividere i dettagli: "Se non otterrò il lavoro sarà comunque uno show di cui potremo parlare perché è incredibile".

Smith ha infatti ribadito che è un'idea innovativa e rivoluzionaria che lo ha persino messo un po' in crisi avendolo preso alla sprovvista.

Kevin, recentemente, ha parlato apertamente anche dei progetti riguardanti Clerks 3, film che si svolgerà quasi interamente al Quick Stop.

Il regista ha inoltre condiviso qualche anticipazione riguardante il sequel di Generazione X che potrà contare sulla presenza nel cast di Bruce Campbell.