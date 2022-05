Kevin Samuels morto il controverso Youtuber, sua madre conferma le voci sui social media

Kevin Samuels, celebre Youtuber piuttosto controverso conosciuto principalmente per i video in cui dava consigli sulle relazioni, è morto nel suo appartamento di Atlanta, in Georgia. La notizia, che ha iniziato a circolare online nei giorni scorsi, è stata confermata dalla madre della star del web su richiesta di NBC News.

Samuels aveva 1,4 milioni di iscritti su Youtube e le voci relative alla sua morte sono iniziate a girare online circa due giorni fa: la madre di Kevin, che è venuta a sapere della scomparsa del figlio attraverso i social, si è rifiutata di fornire dettagli sugli eventi che hanno portato lo Youtuber alla morte.

"È stata una cosa terribile, non so come abbiano fatto i social media a pubblicare una cosa del genere. Non lo sapevo nemmeno io in quel momento. Non ero nemmeno stata avvisata e già girava la notizia della sua morte", ha detto la donna durante una telefonata della NBC News.

Il rapporto della polizia relativo alla morte di Kevin Samuels recita: "Una donna ha incontrato il signor Samuels la scorsa notte, è venuta nel suo appartamento e ha passato la notte con lui. Quella mattina presto. Il signor Samuels lamentava dei dolori al petto e lei ha tentato di aiutarlo per poi notificare i servizi di emergenza sanitaria".