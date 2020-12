Kevin Hart e Wesley Snipes star della serie Netflix "True Story"

Kevin Hart e Wesley Snipes saranno i protagonisti della serie Netflix intitolata True Story, progetto in cui avranno la parte di due fratelli. A scrivere la sceneggiatura sarà Eric Newman, già nel team di Narcos: Messico, coinvolto anche come produttore in collaborazione con la casa di produzione HeartBeat, fondata dalla star della comicità.

Le otto puntate della serie True Story racconteranno la storia di "Kid", il protagonista interpretato da Kevin Hart, un comico la cui carriera potrebbe subire le conseguenze negative di una serata trascorsa nella sua città natale, Philadelphia, con il fratello maggiore Carlton, parte affidata a Wesley Snipes.

Hart è cresciuto realmente a Philadelphia con un fratello maggiore che ha avuto numerosi problemi legali e ha compiuto il suo esordio nel mondo della comicità a Philadelphia prima di trasferirsi altrove.

Kevin Hart ha dichiarato in un comunicato ufficiale: "Non sono mai stato più entusiasta nei confronti di un progetto nella mia carriera. Sono sempre stato un fan di Wesley Snipes e lavorare con lui è incredibile. Avere la HartBeat Productions alla guida e lavorare con Eric Newman come nostro partner e in modo creativo è irreale, nessuno è pronto per quello che sarà questo show."