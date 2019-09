Kevin Hart: Dwayne Johnson torna in anticipo dal viaggio di nozze per aiutare l'amico

Kevin Hart è in ospedale e Dwayne Johnson è tornato in anticipo dal viaggio di nozze per aiutarlo e sostituirlo in TV.

Kevin Hart è in ospedale e Dwayne Johnson ha anticipato il rientro dalla luna di miele per aiutare l'amico e collega, che nei giorni scorsi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in seguito ad un grave incidente d'auto di cui è rimasto vittima durante il fine settimana.

Dwayne Johnson si è sposato ad agosto alle Hawaii con la fidanzata Lauren Hashian, con una cerimonia a sorpresa ma non ha esitato ad anticipare il suo rientro dalla luna di miele per aiutare il suo amico Kevin Hart.

In questi giorni era previsto che Kevin dovesse essere il primo ospite in assoluto del nuovo talk show di Kelly Clarkson, e allora, come ha spiegato la conduttrice del programma introducendo The Rock "poichè Kevin non ha potuto partecipare, uno dei suoi amici si è fatto avanti e ha preso il suo posto - aggiungendo - io lo amo... probabilmente sua moglie mi odia". Johnson a sua volta ha detto che sua moglie ha approvato la scelta di tornare prima dalla vacanza perché "_lei ama Kevin".

When Dwayne @TheRock Johnson leaves his honeymoon early to be the first guest ‼️ #KellyClarksonShow pic.twitter.com/L23UcVrn5p — The Kelly Clarkson Show (@KellyClarksonTV) September 4, 2019

Dwayne Johnson ha pubblicato sul suo profilo Twitter la notizia scrivendo "quando mio figlio @KevinHart4real si è infortunato, il suo paparino è dovuto intervenire, ora io e Kelly siamo i nuovi migliori amici", la puntata dello show andrà in onda il prossimo 9 settembre su un circuito di emittenti americane.

Dopo la notizia dell'incidente, Johnson aveva condiviso sui social un toccante pensiero "Smettila di scherzare con le mie emozioni fratello. Abbiamo ancora molti momenti e molte risate da condividere, ti voglio bene amico mio, tieni duro".

Dwayne Johnson e Kevin Hart hanno fatto coppia in molti film di successo tra i quali Una spia e mezzo, Jumanji - Benvenuti nella giungla, e il sequel Jumanji: The Next Leve, la cui uscita è prevista (in teoria) per la fine dell'anno. In Fast & Furious - Hobbs & Shaw, durante una scena in volo Johnson Hobbs e Jason Statham Shaw litigano tra loro e la loro conversazione attira il misterioso Air Marshall Dinkley, interpretato da Kevin Hart, presente nel film con un cameo a sorpresa.