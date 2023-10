Kevin Feige: 'L'MCU andrà avanti per anni, abbiamo appena scalfito la superficie'

In occasione del centesimo anniversario dello studio Disney, Kevin Feige ha fatto il punto sulla situazione del Marvel Cinematic Universe a quindici anni dall'esordio con Iron Man, assicurando i fan che il franchise sarà ancora lungo e glorioso.

Quindici anni, 31 film, 25 serie TV e quasi 30 miliardi di dollari dopo, l'universo cinematografico Marvel è stato spesso imitato, ma nessun concorrente si è rivelato altrettanto efficace.

Fin dall'inizio, a guidare il franchise è stato Kevin Feige, CCO della Marvel Entertainment e presidente dei Marvel Studios, che ha debuttato come produttore associato di X-Men nel 2000 - e oggi chiude il cerchio portando Wolverine di Hugh Jackman nell'ovile Marvel con Deadpool 3.

"Mi sento così fortunato a poter fare questo lavoro", ha dichiarato Feige a Variety. "A ogni prova dei costumi, quando vediamo gli attori trasformarsi per la prima volta, c'è sempre un momento di stupore. È davvero incredibile prendere questi personaggi e dargli vita sullo schermo".

Marvel Cinematic Universe: l'egemonia creativa di Kevin Feige deve essere fermata?

Tutti i successi dell'MCU

Il Marvel Cinematic Universe ha rilanciato le carriere di Robert Downey Jr. e Chris Evans, ha creato star del calibro di Chris Hemsworth e Tom Hiddleston e ha dato nuovi ruoli fantastici ad attori premi Oscar come Ben Kingsley, Brie Larson e Lupita Nyong'o. Nonostante siano successe così tante cose sullo schermo, Kevin Feige ha sottolineato come alcune cose non cambino mai:

"Abbiamo una tradizione ai Marvel Studios che è iniziata con il primo Iron Man. Per ogni nuova uscita, il cast, i produttori, il regista e io andiamo a vedere il film con i fan durante la serata di apertura. Percepire l'eccitazione in sala, sentire gli applausi o i sussulti del pubblico, ci ricorda sempre cosa significano questi film e personaggi per i fan. Essere lì alla serata di apertura di Avengers: Endgame ascoltando la folla è qualcosa che non dimenticherò mai. Per non parlare del feedback che abbiamo ricevuto dopo l'uscita di Black Panther. Mai nei miei sogni più sfrenati avrei immaginato il tipo di impatto che ha avuto".

Oggi Marvel non sembra avere intenzione di rallentare il passo, come conferma lo stesso Kevin Feige: "La cosa grandiosa della Marvel è la quantità di personaggi meravigliosi e interessanti che abbiamo nei fumetti: sono lì da 85 anni. Anche dopo 32 film, abbiamo appena scalfito la superficie".