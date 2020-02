Kevin Conway: morto a 77 anni l'attore di Star Trek e Oz

Un infarto ha causato la morte, a 77 anni, dell'attore Kevin Conway che ha recitato in molti film e serie tv, tra cui Star Trek: The Next Generation e Oz.

L'attore aveva iniziato la sua carriera all'età di 24 anni dopo aver lavorato per l'IBM e il suo primo ruolo importante per il cinema è stato quello di Roland Weary nel film Mattatoio 5, basato sul romanzo di Kurt Vonnegut. Tra i lungometraggi in cui ha recitato anche Invincible, Thirteen Days, Gettysburg e Gods and Generals.

Tra i tanti progetti a cui ha lavorato per il piccolo schermo ci sono Star Trek: The Next Generation, in cui è stato il clone di Kahless, Oz in cui aveva la parte di Seamus O'Reilly, The Good Wife e JAG - Avvocati in divisa.

Conway ha lavorato a lungo inoltre a Broadway recitando in spettacoli come Indians e The Elephant Man.