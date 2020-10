Kevin Bacon regista della commedia A Problem of Providence

Kevin Bacon sarà il regista del film A Problem of Providence, una commedia scritta da Mike Vukadinovich.

Il progetto sarà prodotto e finanziato da AGC Studios, la casa di produzione di proprietà di Stuart Ford che recentemente ha iniziato le riprese del film Lockdown, diretto da Doug Liman.

L'attore Kevin Bacon tornerà dietro la macchina da presa di un lungometraggio dopo Loverboy e le esperienze televisive compiute in occasione degli episodi di The Closer e City on a Hill.

Il film A Problem of Providence viene descritto come un'esplorazione comica a sfumature dark dell'egoismo e della violenza che circondano un gruppo di residenti, molto diversi tra loro, in una piccola città dell'Alaska mentre cercano di coprire un omicidio su commissione.

Mike Vukadinovich sta, in questo periodo, adattando il classico From The Dust Returned di Ray Bradbury per Netflix, scrivendo Cupid per Mythos Studios che vedrà impegnato Justin Bieber come attore, ha lavorato a Beetlejuice 2, e a The Wanderling, progetto destinato al regista Stephen Daldry e alla 20th Century Studios.