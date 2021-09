Kevin Bacon tra i protagonisti dell'horror diretto da John Logan prodotto da Blumhouse

Kevin Bacon sarà uno dei protagonisti del nuovo horror prodotto da Blumhouse ambientato in una struttura dove si pratica la terapia di conversione dove vengono mandati dei giovani omosessuali.

Il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, sarà diretto da John Logan.

Il protagonista del film sarà Theo Germaine e Kevin Bacon, che tornerà nel mondo del cinema horror, sarà coinvolto come attore e produttore esecutivo in collaborazione con Scott Turner Schofield.

Il nominato ai premi Oscar John Logan compierà il suo debutto alla regia con il progetto, di cui è anche sceneggiatore.

Jason Blum e Michael Aguilar faranno parte del team di produttori.

Bacon, recentemente, è stato protagonista della serie City on a Hill che ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione da parte di Showtime. Nei prossimi mesi l'attore reciterà invece in Space Oddity, film diretto dalla moglie Kyra Sedgwick.

Tra i progetti a cui ha partecipato Kevin che sono prossimamente in uscita ci sono poi You Should Have Left, di David Koepp, One Way e The Toxic Avenger.