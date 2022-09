Kevin Bacon che fa una cover di Beyoncé insieme alle sue capre: cosa volete di più?

Recentemente Kevin Bacon ha postato sul suo profilo twitter un video del tutto inaspettato. In questo lo vediamo suonare, con la chitarra, una cover di "Heated", da Renaissance il nuovo album di Beyoncé, incorniciato dalla compagnia delle sue capre. Il video ha catturato un certo numero di persone, trovando nella fusione fra musica, animali e natura alcune vibrazioni probabilmente non volute, nella semplicità dell'esecuzione.

La caption che descrive questa personale esibizione di Kevin Bacon recita: "Giornata calda, canzone calda. Io e le capre ci sentiamo accaldati", per poi sottolineare il suo amore per il brano che sta suonando.

Una cover del genere attrae sicuramente l'attenzione, proprio per l'insieme di elementi originali a comporla, non solamente per il suo performer. Curiosando sul suo profilo, comunque, ci si può imbattere facilmente in altri contenuti come questo, con ulteriori video in cui Bacon si ritrova a fare cose sempre accompagnato dalle sue fedelissime capre.

Ci sono infatti video in cui prepara i popcorn per poi suonare sempre con loro al suo fianco, o esibizioni non tropo dissimili. Il tutto sottolinea non soltanto l'imprevedibilità di questo artista, ma anche un certo attaccamento e una spiccata sensibilità verso il contesto in cui continua ad esibirsi.