Kerry Washington ha smesso di interpretare la migliore amica della ragazza bianca: 'Non sono un accessorio'

Kerry Washington ha rivelato nel suo nuovo memoir, "Thicker Than Water", di aver rifiutato consciamente qualsiasi ruolo da "migliore amica della ragazza bianca" dopo aver recitato in Against the Ropes, film drammatico del 2004 con Meg Ryan.

Il film vedeva la Ryan nel ruolo di Jackie Kallen, la prima donna a raggiungere il successo come manager di pugilato. Washington interpretava la migliore amica di Jackie, una receptionist di nome Renee.

"In quel film interpretavo la collega e la confidente di [Meg Ryan]: stava diventando una prassi per me, la migliore amica della ragazza bianca", ha scritto la Washington nel libro.

Against the Ropes è stato il suo terzo progetto consecutivo in cui interpretava la migliore amica della protagonista bianca. Prima c'era stato Save the Last Dance del 2001, in cui era la migliore amica di Julia Stiles, poi ha girato l'episodio pilota della serie drammatica della Fox del 2004 Wonderfalls, dove anche qui era la migliore amica della protagonista interpretata da Caroline Dhavernas.

Alla fine il ruolo è stato affidato a Tracie Thoms. Washington ha assicurato che Against the Ropes sarebbe stata l'ultima volta, accettando soprattutto perché era una fan di Meg Ryan.

"Harry ti presento Sally è, ancora oggi, uno dei miei tre film più belli di tutti i tempi, quindi interpretare il ruolo della migliore amica di Meg Ryan, sarebbe stata una buona mossa", ha scritto la Washington, aggiungendo: "Non è che volessi essere la star del film; volevo che i miei personaggi fossero in una storia a sé stante. Non volevo essere complice del viaggio di una donna bianca".

Kerry Washington era sul punto di lasciare Hollywood: "Ho sempre cercato di non essere un'attrice"

La carriera della Washington è proseguita con altri ruoli da non protagonista, ma che lei riteneva molto più ricchi di significato rispetto al semplice ruolo di supporto alla protagonista bianca. Tra questi ruoli figurano Della Bea Robinson, accanto a Jamie Foxx in Ray, e Kay Amin accanto a Forest Whitaker ne L'ultimo re di Scozia. Successivamente è tornata al fianco di Foxx in Django Unchained di Quentin Tarantino.