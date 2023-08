Kerry Washington era sul punto di lasciare Hollywood: 'Ho sempre cercato di non essere un'attrice'

Nel corso degli anni Kerry Washington non le ha mai mandate a dire, anche quando si è espressa in prima linea contro la legge anti aborto in Texas. Di recente l'attrice vincitrice agli Emmy ha rivelato di essere stata più volte sul punto di lasciare il mondo di Hollywood e di come fosse per lei fondamentale leggere le sceneggiature dei progetti a cui prendeva parte.

"Per tutta la mia vita ho cercato di non essere un'attrice. Ero sempre sul punto di abbandonare, poi mi arrivava qualcosa di straordinario sulla mia scrivania e andavo avanti. Stavo per mollare prima che leggessi la sceneggiatura di Ray. E poi prima che partecipassi a l'Ultimo re di Scozia" ha dichiarato l'attrice ai microfoni di W Magazine. "Ed è andata così fino a oggi.

L'attrice è poi passata alla ribalta per il ruolo di Olivia Pope in Scandal, interpretazione che l'ha portata a vincere un Emmy.

Unplanned, la nuova serie con Kerry Wahsington

Il 10 marzo è arrivata du Disney+ Unplanned, una comedy che racconta di una terapista disordinata ma perfezionista e madre single la cui vita viene stravolta quando il padre esce di prigione e si trasferisce da lei e dal figlio adolescente, Finn.

La serie è interpretata dall'amatissima Kerry Washington (Tanti piccoli fuochi), Delroy Lindo (Da 5 Bloods - Come fratelli), Marque Richardson (Dear White People), Faly Rakotohavana (La Società Segreta dei Principi Minori) e Jordyn McIntosh (The First Lady).