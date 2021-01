Kenneth Branagh sarà Boris Johnson nel nuovo serial di Michael Winterbottom

Kenneth Branagh è stato scelto per interpretare il primo ministro britannico Boris Johnson in This Sceptred Isle, una nuova serie targata Sky diretta da Michael Winterbottom, che racconterà l'Inghilterra durante la pandemia di Covid-19.

La serie This Sceptred Isle sarà divisa in cinque parti e racconterà i primi giorni della pandemia COVID-19 nel Regno Unito, focalizzandosi sulla gestione della crisi da parte di Boris Johnson, interpretato da Kenneth Branagh, e la risposta degli operatori sanitari e degli scienziati, mentre combattono il virus mortale.

Il progetto di This Sceptred Isle è nato come parte di un accordo tra il regista di The Trip, Michael Winterbottom, e Richard Brown. La serie sarà co-scritta da Michael Winterbottom e Kieron Quirke, una sceneggiatura che si basa su vere testimonianze provenienti da ospedali e case di cura nel Regno Unito, dal numero 10 di Downing Street, dal Dipartimento della Salute e dal Gruppo di consulenza scientifica per le emergenze.

Il regista ha raccontato così questa serie: "La prima ondata della pandemia COVID-19 sarà ricordata per sempre. Un tempo in cui il paese si riuniva per combattere un nemico invisibile. Un tempo in cui le persone erano più consapevoli che mai dell'importanza della comunità. La nostra serie intreccia innumerevoli storie vere - da Boris Johnson al numero 10 ai lavoratori in prima linea in tutto il paese - raccontando gli sforzi di scienziati, medici, assistenti domestici e responsabili politici per proteggerci dal virus"

Le riprese di This Sceptred Island inizieranno in questi mesi e l'anteprima è prevista per l'autunno 2022.