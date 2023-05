Kenneth Anger, pioniere pop del cinema sperimentale, morto a 96 anni

Coraggioso pioniere, eclettico cineasta, scrittore sagace, Kenneth Anger, autore di Fireworks, Scorpio Rising e dei due scandalosi volumi di Hollywood Babilonia, è morto l'11 maggio 2023 all'età di 96 anni.

La morte di Anger è stata annunciata mercoledì dalla galleria d'arte Sprüeth Magers, che ha ospitato varie mostre sul suo lavoro. "Kenneth è stato un pioniere", si legge in una nota. "Il suo genio cinematografico e la sua influenza vivranno e continueranno a trasformare tutti coloro che incontrano i suoi film, le sue parole e la sua visione".

Kenneth Anger è morto l'11 maggio per cause naturali in una residenza assistita nella Yucca Valley, in California, ha dichiarato all'Hollywood Reporter il portavoce di Sprüth Magers, Spencer Glesby.

Una carriera leggendaria

Kenneth Anger è noto per la pubblicazione, nel 1959, del libro di gossip Hollywood Babylon, bandito negli USA nel 1965, seguito da un sequel nel 1984.

Il lavoro di Anger ha attraversato le epoche dal 1941 al 2013, ma in tutto ha "totalizzato solo otto ore di girato, un caleidoscopio di simbolismo, omoerotismo e occulto contenuti nei suoi 36 cortometraggi privi di dialoghi (alcuni completi, altri frammentati)" secondo il conteggio di THR.

Il suo collage Scorpio Rising (1963), un pastiche di canzoni pop a commento di immagini di motociclisti omoerotici, cartoni animati pulp e icone naziste, è stato selezionato per la conservazione dal National Film Registry della Biblioteca del Congresso lo scorso dicembre. L'altro film conservato nel Registry è Eaux d'Artifice (1953), corto di 13 minuti.

Il lavoro più noto di Kenneth Anger è Fireworks (1947), girato quando era un adolescente a casa dei suoi genitori mentre erano al funerale di uno zio, in cui si raccontava uno stupro di gruppo da parte di marinai. Il corto ha subito attirato l'attenzione della polizia di Los Angeles.

Il regista di Santa Monica, apertamente gay, ha anche diretto, girato, montato e interpretato Inauguration of the Pleasure Dome (1954) accanto agli occultisti Samson De Brier e Marjorie Cameron. Il tema del soprannaturale torna in Invocation of My Demon Brother (1969), musicato da Mick Jagger su un sintetizzatore Moog su filmati di una cerimonia funebre satanica. Per il film, il regista ha riutilizzato filmati di Lucifer Rising, corto girato nel 1967 e completato nel 1972 prima della sua uscita, avvenuta nel 1980.

Tutti gli uomini di Martin Scorsese

L'influenza su Martin Scorsese

Secondo molti studiosi, l'opera pionieristica di Kenneth Anger ha anticipato molti video musicali e ha influenzato autori come Martin Scorsese, David Lynch e John Waters.

Scorsese ha visto per la prima volta Scorpio Rising a metà degli anni '60, quando il regista Jonas Mekas lo ha proiettato a casa dello scrittore-regista Vernon Zimmerman. L'influenza si ritrova nel corto studentesco di sei minuti di Scorsese The Big Shave (1967) - un'allegoria della guerra del Vietnam e, in modo ancor più evidente, in Mean Streets (1973), che sovrapponeva la musica pop degli anni '60 alle immagini di apertura.